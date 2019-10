Meteo

Cambia il tempo: in arrivo piogge e freddo previsioni

Peggioramento del tempo da martedì con rovesci in intensificazione, venti in rinforzo e temperature in diminuzione

La nuova settimana comincia all’insegna della stabilità e del bel tempo prevalente, grazie alla presenza di un campo di alta pressione esteso dall’Europa sudoccidentale verso l’Italia. L’unica eccezione è rappresentata dalla saccatura afro-mediterranea che provoca ancora un’instabilità a tratti sulla Sicilia, dopo gli episodi alluvionali della scorsa settimana. Un netto cambiamento però è alle porte e già nel corso di lunedì si scorgeranno le prime avvisaglie. Dalla Scandinavia una perturbazione alimentata da correnti più fredde si abbasserà gradualmente di latitudine e farà il suo ingresso sull’Europa centrale provocando un aumento della nuvolosità a partire dal Nord e un peggioramento da martedì. Nei giorni a venire il fronte rallenterà la sua discesa e raggiungerà il Sud Italia solo giovedì, sospinto da correnti più fredde che provocheranno anche un calo delle temperature. Martedì si presenteranno piogge sparse al mattino, più frequenti su Alpi, Levante Ligure ed Emilia Romagna, in giornata anche sul Triveneto, più isolate sul Piemonte occidentale. Al Centro peggiora sin dal mattino sull’alta Toscana con piogge sparse in lenta estensione alle alte Marche entro sera. Qualche pioggia in arrivo anche su ovest Sardegna e Lazio verso fine giornata. Maggiori schiarite al Sud salvo instabilità a tratti in Sicilia. Temperature che iniziano a calare al Nord. Venti settentrionali in rinforzo con Bora in rinforzo sull’alto Adriatico. Nella giornata di mercoledì la perturbazione scorrerà lentamente verso sud provocando un mercoledì caratterizzato da nubi e precipitazioni sparse al Nord ma soprattutto al Centro, con fenomeni localmente temporaleschi che raggiungeranno alta Campania e alta Puglia entro sera. Rimarranno più all’asciutto le regioni ioniche peninsulari, mentre una certa instabilità continuerà ad interessare la Sicilia. Temperature in netto calo al Centro e soprattutto al Nord e Bora tesa sull’alto Adriatico. Giovedì la perturbazione si sposterà sulle regioni meridionali dando vita ad una giornata nuvolosa con piogge sparse, mentre le condizioni miglioreranno temporaneamente al Centro-Nord, dove il clima risulterà però più frizzante. Nel corso della giornata però una nuova perturbazione in avvicinamento dall’Atlantico punterà l’Italia, provocando un peggioramento su Nordovest e Sardegna con piogge sparse e il ritorno di un po’ di neve sulle Alpi occidentali.