Corridoio C5 a Fiumicino… E luce fu

Fiumicino – Si accendono le luci sul Corridoio C5. Non è un modo di dire, ma una realtà fattuale: stamattina i lampioni sul tracciato del Corridoio si sono illuminati, e operai sono stati visti al lavoro lungo l’arteria.

Ad inviare le foto è Nando Fiumicino, “alias” di un personaggio che sta facendo del citizen journalism (Il giornalismo partecipativo con cui si indica la forma di giornalismo che vede la “partecipazione attiva” dei lettori, esperimento tipico del Faro on line) un suo obiettivo di vita.

Le immagini mostrano chiaramente i lampioni accesi, su una situazione generale però ancora piuttosto… buia. Nonostante il 18 gennaio 2019 il sindaco Montino affermava

“Ringrazio la sindaca Raggi che, poche ore dopo la mia firma sul protocollo d’intesa per la consegna del Corridoio della Mobilità C5. Questo ci permetterà di dare corso agli interventi di mobilità provvisoria in attesa di quelli più strutturali sul viadotto”

, ad oggi ancora nulla si era realmente mosso.

Anzi, qualcosa è accaduto sul corridoio C5, ma non è una buona notizia. Le alberature sistemate a bordo strada e nell’area di cantiere, infatti, sono state ripiantumate due volte. La prima, infatti, si è totalmente rovinata, con il risultato di aver dovuto fare due volte i lavori su una strada chiusa.

Ad oggi, inoltre, il tracciato sembra ancora essere quello che si ferma alla Stazione di Porto, senza raggiungere Parco Leonardo, come invece promesso dalle amministrazioni coinvolte.

Nonostante questi “inciampi”, i lavori comunque stanno procedendo, il che fa ben sperare su un’accelerazione dei tempi per l’abbattimento del viadotto di via dell’aeroporto, attualmente in carico all’Anas.

(Il Faro on line)