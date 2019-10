Fondi, successo di pubblico per il convegno “Sanità nel Lazio e in provincia: quale futuro?”

Fondi – Si è tenuto con successo a Fondi il convegno “Sanità nel Lazio e in provincia: quale futuro?”, lanciato dal movimento politico Forza Nuova all’interno dell’albergo dei Fiori, in via Vitruvio Vacca, 21.

Non è mancata la partecipazione di alcuni cittadini, piccole delegazioni di partiti e qualche politico locale, nonché di qualche membro del comitato pro ospedale. Anche la presenza, come spettatore, dell’ex sindaco Parisella.

Ha introdotto il convegno Francesco Mastrobattista (Forza Nuova Fondi) con gli interventi di Valerio Arenare, dirigente del sindacato Sinlai e soprattutto del dottor Giampaolo Costa, Chirurgo-endoscopista degli ospedali di Fondi-Latina, il quale ha spaziato ampiamente nel triste panorama della sanità pubblica. Per concludere c’è stato anche l’intervento del segretario nazionale di Forza Nuova, l’onorevole Roberto Fiore.

“Forza Nuova è pronta per nuove battaglie sociali e questo convegno rappresenta la continuità di una storica battaglia forzanovista sui territori” annunciano i militanti. Poi, concludono: “Siamo felici della partecipazione al convegno ed è solo l’inizio. Questa nostra campagna in difesa della sanità pubblica continuerà senza sosta e siamo pronti a battere i pugni.”

(Il Faro on line)