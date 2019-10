Infernetto, Masi: “Serve un impegno serio per la manutenzione delle strade”

Ostia – “Abbiamo incontrato i residenti dell’Infernetto, che si sentono completamente abbandonati da questa Amministrazione”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Il problema delle strade – continua – rimane prioritario: ancora si attendono i lavori su via di Castel Porziano che sarebbero dovuti iniziare ad Agosto, mentre via Giordano e via Boezi sono una groviera. Ci dovrà essere un impegno serio per inserire nel prossimo bilancio i fondi per provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche del quartiere, che sono poche e versano comunque in uno stato pietoso. Siamo ancora in attesa di sapere cosa si intenda fare per quanto riguarda la Deliberazione del 2013 sulla presa in manutenzione di alcune vie, su cui la maggioranza del Municipio ha idee molto confuse. Sono pronti atti anche sull’illuminazione di alcune strade in cui vivono decine di famiglie, sulla richiesta di luoghi di aggregazione e attendiamo dalla Regione la risposta all’interrogazione presentata sul presidio sanitario. Siamo intenzionati a continuare al fianco dei cittadini alcune battaglie fondamentali per il quartiere e su cui abbiamo intenzione di far esprimere il Consiglio”, conclude Masi.

(Il Faro online)