Insoliti itinerari letterari fra Otto e Novecento a Tarquinia con la “Banda del Racconto”

Tarquinia – Prosegue l’anteprima di “Paesaggi dell’Arte”, il progetto, voluto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia e finanziato dalla Regione Lazio, Direzione Cultura e Politiche Giovanili, che è stato ideato per coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del sistema delle “Città d’Etruria”, con attività di musica, danza e teatro, creando la giusta alchimia fra bene da valorizzare e performance artistica da realizzare.

Dopo il fine settimana dedicato alla simbiosi fra il materiale musicologico del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia e la musica antica riproposta dalla cantante Athena Katsanevaki ed il musicista Nikolaos Xanthoulis, a salire sul palcoscenico di “Paesaggi dell’Arte” è ora la Banda del Racconto, che accompagnerà il pubblico attraverso insoliti itinerari letterari nel centro storico tarquiniese.

Con la regia di Pietro Benedetti, Andrea Natali e gli altri narratori, partendo dalla Galleria e dalla Sala delle Feste di Palazzo Bruschi Falgari, recentemente inaugurate, guideranno i partecipanti attraverso un percorso volto a far rivivere le suggestioni lasciateci dalla prosa di Vincenzo Cardarelli e dai letterati viaggiatori del Grand Tour, come D.H. Lawrence o George Dennis, presenti a Tarquinia fra XIX e XX secolo.

L’itinerario “Tarquinia Cuore dell’Etruria. Il grande romanzo degli Etruschi” andrà in scena in due repliche: la prima è fissata venerdì 1 novembre alle ore 10:00, mentre il secondo appuntamento è invece per domenica 3 novembre, alle ore 16:00, in entrambi i casi con partenza dalla Biblioteca Comunale.

Oggetto delle performance della Banda del Racconto saranno i luoghi letterari di Tarquinia: la biblioteca comunale, la chiesa di S. Francesco, il palazzo Comunale, il belvedere dell’Alberata “Dante Alighieri”, il panorama che per il giovane Lawrence, nel suo viaggio in Etruria, definì come il più bello del mondo, ed ancora la zona di castello per concludersi nel chiostro di Palazzo Vitelleschi.

La Banda del Racconto è un’associazione la cui attività è stata riconosciuta fra le best practice in campo culturale dalla Regione Lazio e vanta all’attivo anche un master per “narratori di comunità” all’Università degli studi della Tuscia, un percorso formativo volto a far conoscere i saperi legati alle tradizioni, alle storie di vita, al patrimonio letterario, paesaggistico e culturale più in generale, con lo scopo di reinterpretare questi diversi aspetti per formare figure professionali dedite alla valorizzazione del territorio.

Quest’anticipazione di “Paesaggi dell’Arte” è solo una piccola parte del calendario in via di definizione da parte dell’Assessorato alla Cultura, che vedrà la maggior parte degli spettacoli svolgersi nei mesi di maggio-giugno 2020 e che coinvolgerà altri musicisti e artisti di rilievo.

Paesaggi dell’Arte è un Festival finanziato dalla Regione Lazio, Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili, ai sensi del bando per la valorizzazione del patrimonio culturale tramite lo spettacolo dal vivo.

Informazioni e prenotazioni possono essere richieste all’Info Point alla Barriera San Giusto, tel. 0766-849282/283 o inviando mail all’indirizzo info.tarquinia@gmail.com.

(Il Faro online)