Invernale di Roma, il vento leggero frena la partenza del Campionato d’altura

Nulla di fatto per la prima giornata del Campionato Invernale di Roma. La manifestazione velica, organizzata dal Circolo Velico Fiumicino con il patrocinio della Città di Fiumicino e della Guardia Costiera e la collaborazione di Nautilis Marina e CS Yacht Club, ha subito una battuta di arresto a causa del vento debole che, dopo alcuni tentativi di partenza, ha costretto il Comitato di Regata – nominato dalla FIV e presieduto da Luciano Crocetti – ad annullare la prova in programma davanti al Porto Turistico di Roma e a rinviare l’inizio ufficiale delle attività in acqua a domenica 10 novembre.

Le oltre ottanta imbarcazioni in acqua hanno comunque offerto uno spettacolo unico a quanti si sono riversati sul litorale romano per godersi una classica domenica da “ottobrata romana” con temperature che ieri hanno sfiorato i 25 gradi.

“Sebbene non sia stata disputata la prova in programma – ha commentato il presidente del Circolo Velico Fiumicino, Franco Quadrana – quella di ieri è stata l’occasione per testare la macchina organizzativa. Una volta rientrati a terra, gli equipaggi hanno comunque potuto partecipare al crew party presso il nostro circolo e trascorrere un piacevole pomeriggio insieme”.

Quest’anno il Circolo Velico Fiumicino aderisce al progetto “plastic free” avviato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dall’amministrazione comunale con la distribuzione di borracce agli armatori delle imbarcazioni partecipanti e l’utilizzo di materiale compostabile in occasione del party organizzato a termine di ciascuna delle nove giornate di regate, con l’ultimo appuntamento programmato a metà marzo.

Tutti gli aggiornamenti sul campionato si trovano sul sito ufficiale: www.cvfiumicino.org

Le imbarcazioni partecipanti al Campionato Invernale in acqua ieri ad Ostia.

IL CIRCOLO VELICO FIUMICINO

Fondato nel 1981, è affiliato alla Federazione Italiana Vela da oltre trent’anni e da circa dieci è il secondo circolo velico italiano per numero di tesserati FIV e primo nel Lazio. Con affaccio sulla darsena di Fiumicino, il club dispone di banchine di ormeggio e di una sede di circa 200 metri quadrati, distribuiti su due piani, dove si svolgono le attività sociali oltre a incontri, iniziative e dibattiti aperti alla cittadinanza. Dal 2014, infatti, il Circolo Velico Fiumicino ha siglato un’intesa con il Comune che lo ha designato come consulente e partner nelle iniziative educative, produttive e sportive legate al mare. Il circolo ha circa 60 soci e annualmente coinvolge nelle attività sportive e culturali oltre 2500 persone. Capillare anche la sua presenza sul web con oltre 32mila sessioni sul sito web e oltre 170mila pagine visitate l’anno.

