Ladispoli, M5s: “La tassa di soggiorno svantaggia il turismo”

Ladispoli – “Lo scorso martedì 21 ottobre i componenti della maggioranza, appena tornati dalla manifestazione romana dove avevano contestato al governo nazionale l’intenzione di ‘mettere le mani nelle tasche dei cittadini’ hanno approvato, senza apparente pudore, l’introduzione dell’imposta di soggiorno“, si legge in una nota diffusa dal Movimento Cinque Stelle di Ladispoli.

“Quindi – proseguono – gli utilizzatori delle strutture turistico recettive del nostro territorio comunale si troveranno, al termine del loro soggiorno, addebitato un simpatico balzello. Come Movimento 5 Stelle ci siamo dichiarati contrari alla proposta dell’Amministrazione sin dalla commissione consiliare preparatoria. I motivi sono semplici da definire: questa imposta svantaggia gli operatori che operano nel rispetto delle norme verso i tanti, anzi troppi, che lavorano in ‘nero’ e svantaggia il turismo di lungo periodo, perché l’imposta è calcolata sui giorni di permanenza, rispetto al turismo ‘mordi &fuggi’. Avevamo quindi, ascoltando anche alcuni rappresentanti del settore, proposto all’Amministrazione tre emendamenti: la costituzione, formale, di un tavolo di coordinamento tra l’assessorato e le associazioni delle categorie operanti nel settore turistico per sviluppare progetti e programmi di rilancio del settore; la definizione di un periodo di ‘bassa stagione’, con imposta ridotta, che tenesse conto del flusso di visitatori che da ottobre e giugno vengono a Ladispoli non per turismo ma per lavoro; l’istituzione di un osservatorio presso l’assessorato al turismo per contrastare l’enorme giro di strutture non regolari. Tre piccole modifiche a favore della legalità, dei nostri operatori e di chi viene a Ladispoli per necessità ed aiuta le nostre strutture a restare attive oltre i 60 giorni del periodo estivo”.

“Grando, invece, ha ‘imposto’ l’imposta. Ma è proprio dalle affermazioni del Sindaco nell’intervento a corredo del punto che c’è motivo di che essere preoccupati e di nutrire timore che i fondi raccolti con questa imposta non avranno alcun effetto nel recuperare la agonica situazione del comparto turistico locale. Una città che come la nostra ha una discreta vivacità nel periodo estivo dovrebbe preoccuparsi di creare motivi ed occasioni per far venire turisti anche al di fuori di quel periodo. Menar vanto che in occasione dell’esibizione delle Frecce tricolori le attività di Ladispoli abbiano avuto un incremento lavorativo è indicativo di incapacità a leggere i dati e programmare gli eventi. Ladispoli non ha bisogno di aumentare le presenze nei fine settimana estivi, né trae vantaggio da eventi che durano poche ore. Bisogna collaborare con gli addetti al settore e sfruttare la loro esperienza per fare crescere l’economia di Ladispoli. Purtroppo, l’Amministrazione ha deciso di andare a battere cassa a quanti in questo momento già faticano a tenere il passo dei tempi. E per non farci mancare nulla, l’Amministrazione ha determinato che la ‘alta stagione’, in una città che da offrire ha solo 8 chilometri di spiagge, vada da aprile a ottobre. Saremo il primo comune ad avere un’estate di 7 mesi… per decreto del Sindaco”, concludono.

(Il Faro online)