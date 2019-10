Ostia – Un’Ostiamare scatenata esorcizza il Budoni (tradizionalmente ostico per i lidensi), e con il 3 a 1 finale conferma la grande crescita generale di un gruppo sempre più protagonista con i 20 attuali punti e il terzo posto a poche spanne dalle primissime. De Sousa porta in vantaggio i Gabbiani nei primi minuti, Papini impatta il match per i ragazzi di Hervatin in una delle poche sbavature del team di Scudieri. Nella ripresa, però, l’Ostiamare vola verso la quinta vittoria consecutiva con le firma di Pompei, su assist di Mastropietro, e di Ferrari, servito da un inesauribile Tortolano.

Partenza, come sempre, importante dei lidensi, che al 5′ vanno già vicini al gol. Azione super di Lazzeri sulla sua corsia, e assist a centroarea per De Sousa che, spalle alla porta, tenta la sforbiciata ma non impatta la sfera. Poco dopo però è gol, e ancora con il bomber protagonista. Filtrante di Vasco fantastico e conclusione vincente del numero nove biancoviola davanti a Idrissi. La risposta del Budoni arriva con il punto del pari al minuto 25. Azione simile a quella del gol lidense, con l’imbucata di Villa per Papini, che supera i difensori lidensi e, davanti a Giannini non sbaglia nonostante il tocco disperato del portiere lidense. Alla prima (e sostanzialmente unica) vera chance creata, gli ospiti pareggiano la gara, al riposo.

Si riparte dopo la pausa, e l’Ostiamare accelera, rendendosi devastante. Azione fantastica di Tortolano e assist finale per Mastropietro che di testa, non inquadra lo specchio. Al 25′ però, arriva il gol del nuovo vantaggio biancoviola: azione tutta in velocità dei lidensi, con Mastropietro che, in maniera intelligente e con estrema precisione, serve Pompei che sul secondo palo fa 2 a 1, festeggiando la sua prima rete in biancoviola.

Il Budoni non ci sta e cerca di reagire, ma dalle parti di Giannini sono pochi i pericoli. Inoltre, sbilanciandosi, si espone ai contropiede micidiali della squadra di Scudieri, che colpisce al 40′. Inesauribile Tortolano, galoppata fantastica e assist per Ferrari che la piazza all’angolino. 3 a 1 e vittoria in archivio, primo centro stagionale in campionato per il talentuoso attaccante biancoviola.

Nel recupero penalty per il Budoni, ma Giannini, a coronamento di una giornata di grande gioia per l’ Ostiamare, respinge l’esecuzione di Raimo e, con l’aiuto dei compagni, spazza via definitivamente la minaccia. Al fischio finale è festa per Ostia e per l’Ostiamare.

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(Il Faro on line) (foto@claudiospadolini)