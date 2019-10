Montalto di Castro, il “Padovani” set del film con Gianmarco Tognazzi e Ricky Memphis

Montalto – Il teatro Lea Padovani set del grande cinema. Sabato scorso sono state realizzate le riprese del film “Divorzio a Las Vegas”, una commedia prodotta dalla Rodeo Drive e Rai Cinema, con la regia di Umberto Carteni, che verrà realizzata in parte a Roma e in parte negli Stati Uniti (Las Vegas) e vede la partecipazione di Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi, Andrea Delogu come attori protagonisti, e Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Luca Vecchi.

Le riprese sono state realizzate nella giornata di sabato in teatro, dove hanno partecipato 250 persone tra comparse, attori e tecnici. Il film sarà in uscita nelle sale cinematografiche nel 2020.

La storia gira attorno alle vicende di Lorenzo ed Elena. I due si sono conosciuti a 18 anni nel corso di un viaggio studi negli Stati Uniti. Lorenzo, interpretato da Giampaolo Morelli, è il secchione noioso del gruppo; Elena, che porta il volto di Andrea Delogu, è invece la bella della compagnia. L’ultimo giorno del viaggio-studio, sotto effetto di sostanze lisergiche, i due si sposano a Las Vegas per vincere una sfida…

“Un ringraziamento da parte di tutta l’amministrazione comunale alla produzione e al regista Umberto Carteni per aver scelto Montalto di Castro e il teatro Lea Padovani come set per il film – dichiara l’assessore alla cultura Silvia Nardi -. É stata un’importante occasione di promozione per il territorio, a testimonianza di come la cultura possa rappresentare il settore cardine per generare nel tempo indotto economico e sviluppo”.

(Il Faro online)