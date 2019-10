Novità Urban Decay autunno-inverno 2019-2020

In casa Urban Decay (leggi qui) sono state introdotte diverse novità per questo autunno-inverno 2019-2020, sia per quanto riguarda il trucco degli occhi e delle labbra, e sia per la base viso. Scopriamole insieme (leggi qui).

Fondotinta e correttore

Lo Stay Naked (40 euro) è il nuovo fondotinta liquido dal finish opaco e dalla texture leggera che dura fino a 24 ore dalla sua applicazione. Nonostante la sua formulazione traspirante e flessibile, ha una pigmentazione che garantisce una coprenza perfetta dei pori e delle imperfezioni. Questo prodotto è disponibile in 9 diverse tonalità, declinate in 3 mastertone e 7 sottotoni per un totale di 40 nuance.

Lo Stay Naked Concealer (29 euro) è il nuovo correttore waterproof, dall’ applicatore doe foot creato per consentire un’applicazione leggera e precisa utilizzando il lato piatto, ed un’applicazione più generosa di prodotto con il lato curvo. Sono presenti 9 tonalità declinate in 3 mastertone e 5 sottotoni per un totale di 25 nuance.

Trucco occhi

La Naked Honey Palette (54 euro) contiene 12 ombretti dai toni naturali dell’oro e del marrone, con cui ricreare sia un trucco nude brillante che uno smockey intenso. Nella palette (leggi qui) sono presenti inoltre uno specchio ed un pennello con doppio applicatore con un’ estremità piccola e compatta per definire i contorni e applicare l’ombretto sulla rima superiore o inferiore dell’occhio, e con l’altra più larga e per le sfumature.



Gli Heavy Metal Glitter Gel (23,90 euro) sono degli ombretti in gel glitterati ad alta coprenza la cui formula si asciuga rapidamente e rimane in posa fino a 9 ore. I colori disponibili sono Disco Daydream che è un argento, Distortion che è un celeste, Saturday Stradust che è un fucsia, Dreamland che è un oro rosa e Soul Love che è un azzurro intenso.



Gli Heavy Metal (23 euro) sono degli eyeliner glitterati a lunga tenuta che possono essere applicati sopra gli ombretti oppure da soli. Sono dotati di un pennello dalla punta sottile che permette una stesura facile e precisa. Ci sono diverse tonalità disponibili che vanno dal platino all’ argento, dal borgogna al verde smeraldo.

Le 24/7 Glide-on eye pencil electric (22,50 euro) sono delle matite occhi waterproof dalla texture cremosa e a lunga tenuta, facilmente sfumabile. Le tonalità presenti sono Viper che è un viola metallico con glitter, Roxy che è un blu metallico e Wildside che è un rosa ramato glitterato.

Trucco labbra

I Vice Lip Chemistry (22,90 euro) sono dei lip gloss dalla texture morbida, leggera e stratificabile che lascia le labbra idratate fino a 5 ore dalla sua applicazione. Le tonalità presenti sono Low Key che è un nude, Viral che è un marrone scuro, Sideways che è un tortora, Pink Slip che è un lilla e Physique che è un nude rosato.



Gli Hi-fi Shine Gloss Ultra Cushion (22 euro) sono dei lip gloss al sapore di menta e vaniglia, composti da Vitamina E ed olio di menta piperita, che idratano le labbra donando loro un aspetto rimpolpante. Le colorazioni disponibili sono Hot Love che è un corallo, Star Stunner che è un argento, Disco Queen che è un borgogna e Wild Side che è un oro rosa.

(Il Faro Online)