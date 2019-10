Ostia regno dei droni ad uso marino

Ostia – Il mare di Roma sarà invaso dai droni. Tutto è pronto a Ostia per il ‘Sea Drone Tech Summit 2019‘, seconda edizione dell’unico congresso in Italia dedicato ai droni e ai sistemi robotici per impiego marino e subacqueo, che si svolgerà in due giorni, domani 29 ottobre e mercoledì 30.

L’evento sarà ospitato per la parte congressuale dal Polo Natatorio di Ostia, (via delle Quinqueremi 100) centro federale della Federazione italiana nuoto, e per le prove in mare dal Porto Turistico di Roma. Alla cerimonia inaugurale interverranno, tra gli altri, la presidente del Municipio Roma X, Giuliana Di Pillo, e il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre, Andrea Benedetto. Il programma dell’evento (lo puoi consultare qui ) vedrà 25 relazioni di altissimo livello, suddivise in tre sessioni: droni e robot subacquei, droni navali di superficie, droni aerei per impiego marino. Oltre 200 i partecipanti che si sono già registrati.

Prevista anche un’ampia area espositiva con gli stand di università, centri di ricerca e aziende specializzate. Si svolgeranno pure dimostrazioni operative in vasca e in mare di nuovi modelli di droni e robot marini. I lavori del congresso saranno trasmessi in diretta streaming sul canale online di Drone Channel Tv.

«Questa seconda edizione del ‘Sea Drone Tech Summit’ ha fatto registrare un’importante crescita, sia per il numero dei relatori, che per la partecipazione di esperti e professionisti del settore», ha sottolineato l’organizzatore Luciano Castro. «Il nostro congresso fornirà una panoramica approfondita e aggiornata sullo stato dell’arte in Italia nel settore dei droni e dei robot marini, consentendo anche alla community nazionale dei ‘sea dronè di incontrarsi e di creare nuove opportunità di collaborazione e di business. Il futuro della Blue Economy, anche nel nostro Paese, vedrà infatti una notevole crescita delle applicazioni civili e militari di queste sofisticate macchine marine unmanned», ha continuato.

Il ‘Sea Drone Tech Summit 2019’ è promosso dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre e organizzato dall’associazione Ifimedia e dalla società Mediarkè. Il congresso ha ricevuto i patrocini dei ministeri della Difesa e dello Sviluppo Economico, della Regione Lazio e di Cnr, Enea, Ogs e Rina. Sponsor è il consorzio europeo Sara, che ha sviluppato un drone aereo vincolato per il soccorso in mare, con il contributo anche delle aziende italiane TopView e Sistematica e dell’Università di Firenze.