Real Fiumicino Futsal Isola, tre punti con il Real Fabrica : il campionato ricomincia da qui

Roma – Il Real Fiumicino/Futsal Isola vince la terza gara in campionato, la seconda di fila (la prima in esterna) e si rilancia.

Con la squadra quasi al completo è tutta un’altra musica, anche se con il Real Fabrica la Banda Consalvo suda fino all’ultimo secondo. Si parte con i padroni di casa due volte in vantaggio e due volte ripresi. Prima Pascariello e poi Serbari riacchiappano il Fabrica. Da lì esce la squadra di Fiumicino e dilaga: ancora Serbari, Fracassi, Carnacci e Caparrotta fissano sul 2-6 il primo tempo.

Nella seconda frazione succede di tutto. La squadra di casa corre e recupera fino all’incredibile 6-6. Pascariello e Bonnano riallungano sul +2 con il Real Fabrica che riaccorcia a un minuto dalla fine ma non riesce nell’impresona. Altri 3 punti per la squadra del presidente Picciano che si toglie dalle zone pericolose e si avvicina invece alla parte alta.

Marco Bonanno: “Sono 3 punti d’oro. Non era facile. Il Real Fabrica è una buonissima squadra, il campo ostico e piccolo. La palla viaggiava e ogni tiro poteva essere un gol o un’azione pericolosa. Siamo stati bravi a raddrizzarla all’inizio e poi a prendere un bel vantaggio chiudendo il primo tempo sul sei a due per noi – spiega Bonanno –. Nel secondo tempo eravamo giù fisicamente e di gambe. La stanchezza si sentiva e siamo calati anche di testa. Ci siamo però guardati in faccia e abbiamo capito che volevamo vincerla, abbiamo raccolto le ultime forze e l’abbiamo portata a casa con fatica. Sono due vittorie d’oro consecutive che ci rilanciano. Ora sabato abbiamo un’altra partitaccia con l’Atletico 2000. Qui ogni match è ostico e insidioso. Ma noi vogliamo continuare su questa scia e iniziare un nuovo campionato”.

(Il Faro on line)