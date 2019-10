Roma, uomo investito da un treno della Metro B, tragedia alla Garbatella

Roma – E’ morto l’uomo investito da un treno della Metro B alla stazione della Garbatella, oggi 28 ottobre 2019, intorno alle quattro e mezza del pomeriggio.

Stando ad una prima ricostruzione degli avvenimenti l’uomo, sembrerebbe un giovane sui 20 anni, si sarebbe lanciato sui binari, mentre alla stazione stava arrivando il treno che viaggiava in direzione Rebibbia. Alcuni testimoni riferiscono che il ragazzo era in maglietta nonostante il freddo in stazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia, i vigili del fuoco, con il carro sollevamento, e il personale sanitario del 118.

Atac ha annunciato, sul proprio sito internet, la sospensione della tratta tra Castro Pretorio e Eur Magliana in entrambe le direzioni e l’attivazione delle navette bus sostitutive per tutta la tratta in questione.

Notizia in aggiornamento

(Il Faro on line)