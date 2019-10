Scempio a Ostia, sradicato l’Albero della Legalità in ricordo di Borsellino

Ostia – Sopralluogo della polizia dopo che è stato sradicato l’Albero della Legalità ad Ostia, il melograno piantato 5 mesi fa nel parco Willy Ferrero nel quartiere de litorale romano. L’albero era stato piantato per dare un segnale di rinascita e mostrare che il quartiere no è solo e non più territorio dei clan.

A piantarlo il gruppo Fratelli d’Italia del X Municipio per ricordare, in una targhetta, Paolo Borsellino. Traghetta che poco dopo l’inaugurazione fu divelta.

L’ultimo atto vandalico ieri quando la pianta è stata sradicata: dell’ Albero della Legalità è rimasto a terra, nell’aiuola quadrata, solo un rimasuglio di circa trenta centimetri, a partire dalla radice, con le foglie sparse intorno.

L’albero fu piantato in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio del 19 luglio. Sul posto, questa mattina, gli agenti del commissariato di Ostia, per un sopralluogo.

(Il Faro online)