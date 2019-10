Una festa di Hallowen dedicata totalmente a bambini di Marina di Ardea

Ardea – La sera del 26 ottobre scorso, l’Associazione “RivalutiAmo Marina di Ardea-OdV”, su richiesta di alcune mamme e come da programma dell’associazione, ha organizzato e realizzato una festa dedicata ai bambini del Quartiere. “Siamo soddisfatti – dichiara Michele Di Stefano, presidente dell’Associazione – della numerosa affluenza e del successo inaspettato.”

Protagonisti, naturalmente, sono stati i bambini, che si sono divertiti insieme ai propri genitori alla “caccia al tesoro“, dove nessuno ha perso e tutti hanno vinto, premi a scelta per tutti.

“Una festa senz’altro da ripetere! – aggiunge Di Stefano – E un vivo ringraziamento a tutte le mamme dei bambini presenti, a Maria e Sara le quali hanno organizzato e condotto con successo la “caccia al tesoro”, a Franco

Tappatà, a Paola, a Dante, Antonio, a Loredana e Mario per la musica che ha reso magica la serata. Inoltre – conclude il presidente dell’Associazione – un ringraziamento anche al nostro Franco che da giorni si è adoperato per rendere il parco ordinato e addobbato per la festa.”

(Il Faro online)