Roma – Roma avrà una via dedicata a Elio Toaff. Giovedì 31 ottobre, alle ore 9, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, la Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello e il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni scopriranno la targa toponomastica in memoria di Elio Toaff, Rabbino Capo di Roma dal 1951 al 2001. Il tratto stradale che prenderà il suo nome è su via del Tempio, nella parte compresa tra via Catalana e via del Portico di Ottavia.

“Siamo orgogliosi e felici di dedicare a Elio Toaff questa via di Roma nel cuore dell’antico quartiere ebraico. Toaff è stato un grande uomo che ha contribuito a rendere migliore la nostra città e il nostro Paese. La strada che gli dedichiamo è un segno, una testimonianza della nostra gratitudine e ammirazione”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Quella di Elio Toaff è stata una figura straordinaria di questo Paese. Sin da giovane quando aderì alla Resistenza e poi per oltre cinquant’anni come Rabbino Capo di Roma ha saputo rappresentare i valori ebraici nella società italiana contribuendo a far rinascere la nostra Comunità devastata dopo le persecuzioni e la tragedia delle deportazioni. L’intitolazione di una via a sua indelebile memoria è il giusto tributo a un uomo che ha speso tutta la sua vita al servizio dei più deboli”, dichiara Ruth Dureghello, Presidente Comunità Ebraica di Roma.

“Rav Elio Toaff con i suoi 50 anni di rabbinato a Roma ha segnato un’epoca, ha guidato la ricostruzione faticosa dopo la shoà, ha dato speranza, forza e dignità all’ebraismo romano”, afferma Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma.

(Il Faro online)