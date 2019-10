Anzio, è il Monterotondo Scalo a gioire all’ottava di campionato

Roma – Seconda sconfitta in campionato per l’Anzio, sconfitto al ‘Pierangeli’ dalla capolista Real Monterotondo Scalo per 3-1 nell’ottava giornata del Girone A di Eccellenza.

La Partita – Guida conferma il 4-4-2 con Camilli e Nanni in attacco supportati da Giordani e Lommi sugli esterni. Proprio quest’ultimo, al 6′ serve Marino che sbaglia la misura del cross e non trova i compagni al centro. Fiorucci, all’8′, testa i riflessi di Rizzaro così come Camilli con Santi al 12′, con una punizione dal vertice sinistro dell’area che il portiere blocca in due tempi. Al 18′ Tilli entra in area da destra e appoggia per Lupi che, davanti a Rizzaro, colpisce male.

L’Anzio non si fa schiacciare e, al contrario, colleziona due occasioni nel giro di cinque minuti: al 29′ Prati, su punizione, costringe Santi alla deviazione in corner e sul successivo tiro dalla bandierina Poltronetti calcia alto dopo l’uscita imperfetta del portiere. Al 34′ Lommi serve a Giordani un assist invitante ma il colpo di testa dell’esterno termina a lato tra le proteste neroniane per un tocco di mano in area ad inizio azione. Tocco di mano di La Monaca che, invece, non sfugge all’arbitro al 39′, consentendo a Lalli di trasformare dal dischetto. La reazione dell’Anzio è affidata al tiro di Camilli di poco a lato ma in pieno recupero Pascu, in contropiede, firma il raddoppio eretino.

Nella ripresa è ancora Pascu a rendersi pericoloso al 49′ e al 56′, costringendo in entrambi i casi Rizzaro a rifugiarsi in angolo. Preludio al gol che arriva al 66′ e porta la firma di Lupi, servito da destra da Tilli. Gli ospiti rientrano in partita al 76′, quando il neo entrato Riitano costringe Santi ad un difficile intervento ma sul proseguimento dell’azione serve a Camilli l’assist del 3-1. L’ultima emozione la regala Nanni in pieno recupero ma la sua conclusione trova la risposta del portiere di casa.

Real Monterotondo Scalo – Anzio 3-1

MARCATORI: 39’pt rig. Lalli (R), 46’pt Pascu (R), 21’st Lupi (R), 31’st Camilli (A)

Real Monterotondo Scalo: Santi, Palmarucci, Passeri, Passiatore, Albanesi, Lalli (35’st Piras), Fiorucci, Abbondanza (41’st Blasi), Pascu (25’st Prioteasa), Tilli, Lupi (45’st Palma). A disp.: Baldinetti, Politanò, Francisci, Bostan, Lanzoni. All. Centioni

Anzio: Rizzaro, La Monaca, Poltronetti (23’st Riitano), Marino (23’st Bernardi), Pucino, Martinelli, Giordani, Nanni, Camilli, Prati (30’st Conti), Lommi (9’st Florio). A disp.: Statello, Floris, Pangallo, Russo, Ludovisi. All. Guida

ARBITRO: Baratta di Ciampino

ASSISTENTI: Cirillo di Roma 1 – Gookooluk di Civitavecchia

NOTE – Ammoniti: Lupi, Palmarucci, Passiatore, Marino, La Monaca, Pucino. Angoli: 6-2. Recupero: 2’pt, 4’st

(Il Faro on line) (testo e foto di Matteo Ferri – Ufficio stampa Anzio Calcio 1924)