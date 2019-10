Ardea – “Cambiamo!”, è il movimento che Giovanni Toti ha fondato dopo il suo addio a Forza Italia, partito quest’ultimo con il quale è arrivato a Governare oggi la Regione Liguria. “Cambiamo!”, il 12 settembre del corrente anno, entra, formalmente, a Montecitorio, con sette deputati. Nella prima seduta dopo la fiducia al Governo Conte, il presidente della Camera Roberto Fico ha dato l’annuncio all’Assemblea che, “Sogno Italia – Dieci volte meglio” del gruppo Misto, cambiava denominazione in ‘Cambiamo!-Dieci volte meglio’.

Oggi, l‘ex pentastellato, Avv. Vitiello Catello, in qualità di Presidente di “Cambiamo! – 10 volte meglio“, concede mandato (clicca qui) al Consigliere Comunale Anna Maria Tarantino, ex pentastellata da poco uscita dal M5S (clicca qui) con il quale era stata eletta alle ultime amministrative di Ardea, a costituire, in seno al Consiglio Comunale Rutulo, il gruppo consiliare “Cambiamo! – 10 volte meglio”.

(Il Faro online)