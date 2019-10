Minturno, è Angelo Graziano il nuovo delegato allo sport

Minturno – Ieri mattina il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha affidato la delega allo Sport e agli Eventi sportivi ad Angelo Graziano, 41 anni, sottufficiale dell’Aeronautica.

“La scelta – dichiara il Sindaco Stefanelli – è stata fortemente voluta da me, in quanto ritengo che Angelo possa dare un contributo costruttivo alla propria comunità in un settore che conosce e che da sempre rappresenta una parte importante della vita sociale, con l’entusiasmo e le capacità relazionali già da lui dimostrati nel suo precedente impegno politico-amministrativo.

Sono convinto del lavoro che può e deve essere fatto a sostegno del mondo sportivo, puntando su eventi importanti, che possano valorizzare il nostro territorio anche dal punto di vista turistico.”

“Ho riflettuto a lungo sulla proposta del Sindaco – afferma il neo delegato Graziano. – Ho deciso di accettare con convinzione per lavorare in modo determinato nel settore che mi è stato assegnato, al fine di contribuire ad un’ulteriore crescita della nostra comunità. Ho apprezzato il fatto che il Sindaco non mi abbia parlato di politica o di elezioni, ma solo di lavoro di squadra per il futuro di Minturno.”

