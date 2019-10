Ostia, corsa contro il tempo per la pulizia dei canali

Ostia – I fondi non spesi per la cura del verde e per l’arredo urbano verranno investiti per la pulizia dei canali indispensabile per ridurre il rischio di allagamenti delle strade. Bisogna fare in fretta, però, perchè la stagione delle piogge è dietro l’angolo.

E’ il senso delle determina firmata l’11 ottobre dal direttore dell’Ufficio Tecnico del X Municipio, Marco Simoncini. Partendo dalla “disponibilità di residui fondi di bilancio sul centro di costo OVP da utilizzare entro il corrente anno 2019 e la carenza dei fondi“ specifici, si è deciso di progettare e appaltare in somma urgenza, ovvero “tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando” i lavori di taglio ed eliminazione della vegetazione spontanea infestante arbustiva ed arborea sugli argini e negli alvei dei fossi di competenza del Municipio Roma X. E’ bene ricordare che in questa competenza ricadono, per esempio, le cunette che affiancano la via Ostiense, la via del Mare e molte strade soprattutto dell’entroterra soggette ad allagamenti con le piogge.

La somma disponibile è di 188mila euro e deriva dal mancato acquisto di servizi per il verde e per l’arredo urbano. La squadra di progettazione e trattamento amministrativo dell’appalto è stata già organizzata. L’importante è fare presto.