Roulotte in fiamme a Civitavecchia

Civitavecchia – Alba di paura sul litorale romano, dove una roulotte ha preso fuoco, poco prima delle 7 di quest mattina. Il mezzo era in zona fosso del Marangone, a Civitavecchia. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando locale che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Ancora da stabilire le cause dell’incendio.

(Il Faro online)