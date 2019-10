Santa Marinella, in tanti ai banchetti del Comitato locale per chiedere la Flat Tax

Santa Marinella: “Siamo soddisfatti per il grande esordio dei “Comitati Flat Tax” a S. Marinella e S. Severa che, in questo fine settimana, hanno registrato, durante i banchetti svolti in punti strategici della Perla del Tirreno, un elevato numero di adesioni da parte di tantissimi cittadini”.

A comunicarlo, in una nota congiunta, i due referenti locali, Valentina Barigelli ed Alessandro Pielich, che hanno proseguito: “Molte persone si sono avvicinate a noi per chiedere informazioni, altre, già ferrate in materia, per complimentarsi per la proposta fiscale di Salvini, altre ancora per congratularsi per aver finalmente portato tra la gente questa importante tematica”.

“La cosa che, per certi versi, ci ha reso ancora più soddisfatti è la trasversalità del tutto: ossia, non si sono dimostrati interessati solo i simpatizzanti della Lega, ma anche quelli di altre realtà, a riprova che certi argomenti dovrebbero essere affrontati senza pregiudizi legati all’appartenenza partitica, ma nell’ottica dell’interesse davvero comune. Tanto è vero che, per non deludere le moltissime richieste in tal senso, torneremo presto in strada, per continuare in questa opera di informazione.

Nel frattempo, siamo lieti di annunciare che, chi vorrà, potrà seguire le nostre iniziative anche on-line, seguendoci sulla pagina Facebook “Flat Tax Santa Marinella”, in attesa che sia presto in rete anche quella relativa a S. Severa”.

(Il Faro online)