Serata storta per il Basket Serapo 85... Il Pyrgi Santa Severa espugna il Palamarina

Gaeta – Nella terza giornata del campionato di Serie C Silver , il Basket Serapo 85′ si imbatte nella prima sconfitta stagionale a favore di una meritevole Pyrgi Santa Severa che, al contrario, continua immacolato il suo percorso.

Una gara dove la squadra biancoverde ha sempre sofferto nell’imporre le proprie caratteristiche, oltre alla serata negativa al tiro, mentre, al contrario, la squadra ospite ha meritato per l’energia messa in campo e trascinati da un D’Emilio autore di 30 punti.

Il quarto fondamentale è il terzo, dove il Santa Severa riesce ad allungare e costruire un margine che gli sarà utile alla fine, quando ci sarà da gestire il ritorno rabbioso dei ragazzi biancoverdi che piazzeranno tre giocatori in doppia fila: Nordebo, Richotti e Mateo Antetomaso, autore quest’ultimo di una solidissima gara.

Nota a margine – fanno sapere dall’ufficio stampa bianco verde – va all’arbitraggio: mai all’altezza della gara, e autori entrambi i fischietti di errori tecnici madornali; si richiede, da parte loro, collaborazione, noi chiediamo meno supponenza e più rispetto. In tutto questo, senza sminuire la vittoria degli ospiti.

Sconfitta che farà bene, se presa come una tappa di crescita di una squadra comunque giovane (e non va mai dimenticato) e che dovrà essere di pungolo per la prossima difficile trasferta di Velletri.

Basket Serapo 85′ – Pyrgi Santa Severa 72-83 ( 18-16;32-32;51-58).

Basket Serapo 85′: Di Dia 2, Richotti 14, Di Ciaccio n.e., Scampone 6, Norbedo 17, Valente F. 5, Antetomaso J. n.e., Antetomaso M.20, Valente L.8. Coach: Cianciaruso, Ass: Parrotta.

Pyrgi Santa Severa: D’Emilio 30, Antista 13, Cimò 4, Galli 21, Biritognolo n.e., Hnini 4, Marrero 12, Beraldi n.e. Coach: Russo.

(Il Faro on line)