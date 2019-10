Tasse, tutti gli aumenti in arrivo, dalle sigarette ai giochi

La nuova imposta sugli imballaggi di plastica, l’aumento delle accise sulle sigarette e delle tasse sui giochi. Senza tralasciare le compravendite sulle case. Diversi i tributi in dirittura d’arrivo con la nuova legge di bilancio 2020.

Una manovra fiscale da oltre 30 miliardi di euro. Stangata in arrivo per plastica, sigarette, giochi e casa. Il Governo mira a colpire in modo specifico alcuni settori. Per combattere la ludopatia, saranno introdotte nuove tasse, dopo quelle dello scorso anno, per il mercato del gioco legale di slot e vlt. Per contrastare il tabagismo, si preannunciano aumenti per le sigarette. Colpite anche le compravendite immobiliari. Un decreto fiscale approvato “salvo intese”.

A far discutere è soprattutto la nuova tassa sulla plastica. Nello specifico, si tratterebbe di un’imposta di 0,2 euro per ogni chilogrammo sugli imballaggi (bottiglie, confezioni per prodotti alimentari, etc). La “plastic tax” sarà versata da produttori e importatori ma andrebbe a colpire anche le tasche dei consumatori.

Probabile un nuovo aumento delle accise sui tabacchi, da cui l’Erario conta di incassare ulteriori risorse. Nel dettaglio, la stretta fiscale riguarderebbe le sigarette, i prodotti a tabacco riscaldato ed i liquidi per le sigarette elettroniche. Si stima un aumento a pacchetto di 10/20 centesimi che si tramuterebbe in un maggior gettito per le casse statali di circa 200 milioni di euro.

Un altro settore tra i più colpiti dalla nuova manovra fiscale è quello del gioco d’azzardo. La tassa sulla fortuna è già presente ma è allo studio una nuova rimodulazione verso l’alto. Un sostanziale incremento delle percentuali sulle vincite trattenute dallo Stato. L’imposta riguarda i Gratta e Vinci, i giochi numerici come il Superenalotto, le Videolottery, il Lotto. Esclusi, almeno per il momento, i casino online, protagonisti nel Decreto Dignità dello scorso anno, per i quali è stata bandita qualsiasi forma di pubblicità.

Sempre nel comparto dei giochi da segnalare il probabile nuovo ritocco al Preu (prelievo erariale unico) su Slot e Vlt, già aumentato con la manovra dello scorso anno. Un nuovo incremento da cui si prevede un gettito aggiuntivo per circa 600 milioni euro.

Infine atteso un rialzo anche per le tasse sulla casa ed in particolare per le compravendite. Previsto un incremento da 50 a 150 euro per le imposte catastali ed ipotecarie sui trasferimenti immobiliari.