Torrino, arriva il primo stop: la VigorPerconti vince 2 a 1

Roma – Sul campo della VigorPerconti arriva la prima sconfitta in campionato per il Torrino, che cade sotto i colpi di Bascia e ei Legnante la marcatura verdeblu.

Nella parte iniziale di partita entrambe le squadre hanno le occasioni per sbloccare il risultato: per i padroni di casa ci provano Bertolino e Ciavarro, che trovano reattivo Corsetti. Il Torrino si rende pericoloso con Maiali che, imbeccato da De Rossi, non trova lo specchio della porta. Al 6′arriva il vantaggio della VigorPerconti: Bascia riceve palla, e da posizione defilata scarica un sinistro terrificante che porta la squadra di casa sull’1-0.

La reazione del Torrino si concretizza nei tentativi di Biraschi, che viene murato, e Pagliaro, che manca l’appuntamento con la deviazione vincente di pochissimo. La VigorPerconti va vicina al raddoppio con il solito Bascia, e con Ciavarra, che trovano sempre pronto l’ottimo Corsetti. Al 14′ viene espulso per doppia ammonizione Biraschi: molto discutibile il secondo giallo comminato dal direttore di gara per una simulazione inesistente. Il Torrino fa gruppo, riesce a difendersi con ordine, e rischia di trovare anche la rete del pareggio con Legnante, la cui conclusione termina alta di pochissimo.

L’inizio di secondo tempo vede ancora la VigorPerconti molto pericolosa: il sinistro di Bascia, e il destro Ciavarro vengono neutralizzati da Corsetti. Per il Torrino si rende pericoloso Maiali, che salta molto bene il diretto marcatore, ma poi con il sinistro non inquadra la porta. Al 6′ Legnante, al termine di una percussione centrale, con il sinistro trova la rete dell’1-1: gol meritato per il classe 1991, che ha preso in mano la squadra nel momento di difficoltà. Poco dopo, su una respinta di Riccio su tiro ancora di Legnante, Pagliaro non riesce a ribadire in rete il gol del vantaggio. I padroni di casa hanno un grande finale di partita: Ciavarro e Apicella impegnano ancora Corsetti, e a 3 minuti dal termine Bascia, con un sinistro chirurgico e con l’aiuto del palo, realizza doppietta personale a 2-1 Vigor. Non serve il forcing finale del Torrino, anche con il portiere di movimento in campo.

Si tratta della prima sconfitta in campionato per il Torrino, che rimane fermo a quota 11 punti in classifica. Mercoledì al TSC arriverà lo Sporting Hornets per il ritorno del primo turno di Coppa Lazio: servirà una grande prestazione per riscattare la sconfitta contro la VigorPerconti e ribaltare il passivo subito all’andata (7-4). Sabato invece, sempre al TSC, la squadra di Caiazzo ospiterà la Virtus Fenice per la 7° giornata di campionato.

Serie C1 – Girone A – 6° Giornata

VigorPerconti – Torrino C5 2-1 (p.t. 1-0)

VigorPerconti: Apicella, Bascia, Bertolino, Ciavarro, Farcomeni D., Farcomeni R., Hassnein, Infante, Laurenzi, Perconti, Riccio, Zilli. All. Cignitti

Torrino C5: Corsetti, Preto (C), Legnante, Fiorito, Pagliaro, Biraschi, De Rossi, Baldanza, Fortini, Maiali, Delfini, Mazzotti. All. Caiazzo

Marcatori: nel p.t. 06′ :07″ Bascia (V); nel s.t. 05′ :57″ Legnante (T), 16′ :16″Bascia (V).

Arbitri: Andrea Pulimeno (Roma 1); Pasquale Ramieri (Frosinone)

Ufficio stampa Torrino C5

(Il Faro on line)