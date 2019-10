Trastevere corsaro a Paliano: sconfitto di misura il Città di Anagni

Paliano – Terza vittoria consecutiva del Trastevere, che espugna il “Tintisona” di Paliano, terreno amico del Città di Anagni. Una gara che non ha regalato tante emozioni al pubblico presente, e decisa da un guizzo di Matteo Bertoldi nella ripresa.

In avvio grande occasione per la squadra di Perrotti, con De Iulis che spreca da buona posizione, dopo un errore del difensore locale Pastore. Conclusione troppo debole del centravanti trasteverino, parata da Giuliani. La squadra di casa risponde al 21′, con una mischia pericolosa, sbrogliata dall’attento numero 1 trasteverino Cavalli.

Molto equilibrio, e poco altro da segnalare nelle prima frazione di gioco. Nella ripresa si rende pericolosa la squadra di casa col bomber Cardinali, ma la conclusione del centravanti locale termina fuori di poco. Al 29′ il punteggio cambia, grazie al preciso colpo di testa di Matteo Bertoldi, su perfetto assist di Bergamini, da poco entrato in campo. Nel finale il Città di Anagni, in 10 dal 35′ per il doppio giallo a Russo, prova a raddrizzare le sorti dell’incontro, senza però impensierire l’estremo difensore Cavalli. Finisce con un prezioso successo del Trastevere, che con questa vittoria raggiunge il quarto posto, scavalcando l’Aprilia Racing Club. Nel prossimo turno al “Trastevere Stadium” arriverà la Pro Calcio Tor Sapienza.

Il commento di mister Fabrizio Perrotti al termine dell’incontro del “Tintisona”: “E’ stata una gara non bella, e molto combattuta, su un campo ostico. Sono contento soprattutto per il secondo tempo, in cui abbiamo fatto di più, cercando la vittoria, e trovando un guizzo importante con Bertoldi. Sono contento anche per il calciatore, al primo goal con la maglia del Trastevere. Bravo anche Bergamini, che quando viene chiamato in causa dimostra sempre di avere qualità importanti. Temevamo soprattutto l’attaccante Cardinali, ma siamo stati bravi a contenerlo, grazie ad una difesa attenta, e con Lucchese che ha giocato da centrale difensivo, dando un importante apporto alla squadra. Fondamentale per noi questa vittoria, nel processo di crescita che stiamo facendo. Sappiamo bene che possiamo fare di più, nonostante la vittoria sia importante, ma dobbiamo ancora migliorare in certe fasi della partita, ed essere più incisivi. Infine sono contento perchè finalmente chiudiamo una gara senza subire goal, e in questa stagione non era ancora mai successo”.

Citta’ Di Anagni – Trastevere 0-1

Città di Anagni: Giuliani, Tataranno, Cipriani, Pastore, Casavecchia, Russo, D’Amicis (37′ st Colarieti), Capuano (28′ st Pagliarini), Cardinali, Flamini (43′ st Pappalardo), Neccia (28′ st Dolce). A disp. Bartorelli, Capodanno, Contucci, Rosi, Ancinelli. All. Davide Mancone

Trastevere: Cavalli, Barbarossa, Tarantino, Capodaglio (46′ st Bassini), Sfanò, Lucchese, Neri (21′ st Tajarol), Iannoni (27′ st Sordilli), De Iulis (22′ st Bergamini), Sannipoli, Bertoldi (43′ st Marini). A disp. Casagrande, Calisto, Pastorelli, Cervoni. All. Fabrizio Perrotti

ARBITRO: Mucera di Palermo (Mirarco – Filip)

Marcatori: 29′ st Bertoldi.

NOTE: espulsi Russo (A) al 35′ st (doppia ammonizione) e Ancinelli al 40′ st dalla panchina (rosso diretto). Ammoniti Tataranno, Pastore, Bertoldi, Sfanò, Sordilli. Spettatori 250 circa, con buona rappresentanza trasteverina.

