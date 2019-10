CISL FP: Corso di formazione per la Polizia Locale a Guidonia Montecelio

Roma città metropolitana – “Ieri (28/10/2019 ndr) si è svolta una nuova intera giornata formativa gratuita, dopo quella svolta lo scorso 17 ottobre, sulla rilevazione degli incidenti stradali organizzata dalla CISL FP Roma Capitale e Rieti a Guidonia Montecelio. Ancora una volta l’aula consiliare del Comune di Guidonia Montecelio piena di agenti e ufficiali della Polizia Locale provenienti oltre che dal Comune stesso di Guidonia, anche da Roma Capitale, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Tivoli e Torrice.”

“All’inizio del corso questa volta ha portato i saluti dell’amministrazione il Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio Michel Barbet che ha ringraziato e si è complimentato con la CISL Funzione Pubblica per aver portato a Guidonia Montecelio ben due importanti iniziative formative che addirittura non hanno comportato alcun onere per l’Amministrazione. Presente anche il Vice Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Michele Mari.”

“Il corso anche questa volta si è diviso in una parte torica mattutina ed una pratica sulla rilevazione degli incidenti stradali penalmente rilevanti. Appuntamento per un nuovo corso per la Polizia Locale a Roma il prossimo 5 novembre 2019 presso la nostra Federazione di Via Ferruccio, 9 sempre in materia di rilevazione di incidenti stradali e l’11 novembre 2019 sempre presso la nostra sede di Roma sul falso documentale.”

Lo dichiara Michele Marocco Responsabile del Dipartimento Funzioni Locali CISL FP Roma Capitale e Rieti