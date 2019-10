Fiumicino, auto tampona un Cotral su via Portuense: traffico in tilt

Fiumicino – Pomeriggio di passione per gli automobilisti che percorrono via Portuense, dove intorno alle ore 17 si è verificato un incidente. Un’automobile ha tamponato un bus Cotral, all’altezza del QC Terme. Ancora da stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Su via Portuense, in direzione Fiumicino, si registrano lunghe code e traffico paralizzato. Sul posto gli uomini della Polizia Locale di Fiumicino, per i rilievi del caso, e il personale sanitario del 118.

(Il Faro online)