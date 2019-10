Rapina in casa Marchisio: irrompono in quattro con pistole e cacciavite

Torino – Attimi di paura per l’ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio e la sua famiglia. Nella serata di ieri, martedì 29 ottobre, a Vinovo, nel torinese, quattro persone, due armate di pistole e due di cacciavite, sono entrate nella villa dell’ex calciatore che si trovava in casa con moglie e che, dietro minaccia delle armi, ha dovuto aprire cassaforte, dalla quale sono stati portati via orologi di valore e gioielli.

Nessun ferito. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

(Il Faro online)