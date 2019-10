Cerveteri, Galluso: “Disagi ridotti al minimo durante i lavori sulla tratta ferroviaria”

Cerveteri – “Sono stati giorni certamente non facili per il mondo dei pendolari, ma grazie ad uno straordinario lavoro sinergico siamo riusciti a ridurre al minimo i disagi e ad indirizzare nel migliore dei modi tutti coloro che in questi giorni hanno usufruito della tratta ferroviaria interessata dai lavori”. A dichiararlo è Renato Galluso, delegato ai Rapporti con Rfi, che dalle prime ore del giorno di ieri, mercoledì 30 ottobre, ha prestato assistenza presso la Stazione Ferroviaria Ladispoli – Cerveteri, una delle due stazioni soggette all’interruzione del transito ferroviario per consentire lo svolgimento dei lavori di sostituzione del Ponte Tre Denari.

“L’impegno e la disponibilità di tutti è stata fondamentale in questa circostanza – ha spiegato Galluso – pur trattandosi di una Stazione rientrante in un altro Comune, come Delegato e Cittadino, mi sono sentito in dovere, così come anche garantito nel corso della riunione tenutasi in Regione Lazio alcune settimane fa, di garantire la mia presenza, a tutela di tutti quei cittadini di Cerveteri che comunque ogni mattina utilizzano quella Stazione. Ci tengo con l’occasione a ringraziare i vertici di Rfi, che hanno svolto un grande lavoro mettendo a disposizione davvero tanto personale, Trenitalia, anch’essa presente in tutte le fasi, l’assessora ai Trasporti del Comune di Cerveteri Elena Gubetti, per la fiducia che sempre ripone in me, la delegata del Comune di Cerveteri Arianna Mensurati, che subito è venuta a collaborare con me e tutti coloro, volontari e funzionari, che hanno lavorato senza sosta in queste ore”.

“Da quando è stata inaugurata la nuova Stazione – continua – la vita dei pendolari è notevolmente cambiata. Ad oggi, grazie ad un lavoro continuo, sinergico, che svolgo insieme all’assessora Gubetti, la macchina comunale e la Società Rfi, stiamo facendo importanti passi avanti per il posizionamento delle rastrelliere per le biciclette, il posizionamento delle telecamere e per gli indicatori elettronici degli orari dei treni. Proprio in questi giorni inoltre, è stata realizzata nuova segnaletica stradale, nuove strisce pedonali, ora ben visibile, e sono stati rimarcati i parcheggi riservati ai diversamente abili. A tal proposito, ci tengo a fare un appello a tutta la cittadinanza: ad avere maggiore rispetto verso quei parcheggi, che sono e devono essere utilizzati solamente da chi ne ha diritto”.

