Crisi Alitalia, a Fs una “lettera d’interessamento da parte di Lufthansa”

Roma – Una lettera di interessamento per Alitalia sarebbe stata recapitata alle Fs e per conoscenza al Mise. A inviarla, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, sarebbe stata Lufthansa che però non avrebbe indicato cifre. Nella lettera la compagnia tedesca avrebbe, secondo le stesse fonti, avanzato la richiesta di interventi su flotta e costo del lavoro.

(Il Faro online)