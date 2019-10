Fiumicino, piante e fiori in dono al cimitero di via Portuense

Fiumicino – “Ringrazio la cooperativa ‘Il Faro’ per il dono che ha voluto fare al cimitero monumentale di via Portuense in occasione della Festa dei morti che ci apprestiamo a celebrare”, dichiara l’assessore ai Servizi cimiteriali Anna Maria Anselmi. La cooperativa, che ha in appalto i servizi cimiteriali Comunali, ha infatti donato al Cimitero monumentale vasi con piante e fiori. I vasi hanno il doppio scopo di abbellire il cimitero e di evitare lo stazionamento delle auto dove non è consentito e dove provoca il continuo smottamento della pavimentazione laterale dei viali.

“Sono andata io stessa a vedere, questa mattina – conclude Anselmi -: è tutto molto bello, pulito e ordinato. Il cimitero è pronto a ricevere chi vorrà venire a commemorare i propri defunti. Anche a Palidoro sono previste donazioni di fiori che, in questo caso, arriveranno da Santa Ninfa”.

(Il Faro online)