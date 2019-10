Fondi per la difesa del suolo, Conte attacca: “Ennesima occasione persa per Formia”

Formia – “Un’altra occasione persa!” Tuona così il consigliere di minoranza, nonché presidente della Commissione Trasparenza Gianfranco Conte, che, poi, prosegue spiegando: “È stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione delle risorse messe a disposizione dalla regione Lazio per interventi per la difesa del suolo.”

E perché questa cosa riguarderebbe Formia? Perché, come sottolinea lo stesso Conte: “Il comune di Formia non ha partecipato al bando, a differenza di molti comuni del sud pontino che si son visti assegnare mediamente 200.000€ per interventi contro il rischio idrogeologico!”

Eppure, da qualche anno, Formia è sempre più vittima di frane e allagamenti, e poter accedere a quei fondi, per poter prevenire ulteriori danni sarebbe stato molto utile.

Alla fine, il consigliere Conte attaccata l’attuale amministrazione targata Villa concludendo: “La frana sulla strada Castellonorato-Penitro non aspetta, l’amministrazione comunale latita! Qualcuno si occupa di queste cose?”

