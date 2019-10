Ostia, vandali scatenati contro il parco giochi dei bambini disabili

Ostia – Visita sgradita alla sede Anffas di via del Sommergibile: nullafacenti che è poco definire vandali, hanno danneggiato il parco giochi dei bambini disabili. Dirigenti e genitori della struttura sono già al lavoro per risistemare tutto ma si appellano ai vicini: “Vigilate con noi per evitare che certi episodi accadano di nuovo“.

Tra il 26 e 28 ottobre scorso, ignoti si sono introdotti nella sede Anffas Ostia di via del Sommergibile, per danneggiare e rubare materiale essenziale per il funzionamento dei giochi che si trovano nel parco inclusivo, fiore all’occhiello di questa Onlus, che opera sul territorio dal 2002, per la cura e la tutela delle persone con disabilità intellettiva e relazionale.

E’ spesso anche attraverso questi servizi, che Anffas riesce a rendere attivi i principi di pari opportunità, della non discriminazione e della inclusione sociale che ispirano la loro attività, fondamentale per le persone con disabilità e per le loro famiglie, che qui trovano un aiuto concreto.

L’attività di Anffas non è passata inosservata nemmeno al cantante J-Ax, che proprio ad Ostia l’11 settembre di quest’anno, si è esibito in un evento live al Pontile, devolvendo l’intero compenso del concerto (leggi qui l’articolo) a sostegno di attività per l’inclusione sociale nel territorio e tra queste anche Anffas Ostia Onlus.

I vandali, come denunciato da un dipendente Anffas ai Carabinieri della Stazione di Ostia, hanno prima danneggiato e successivamente asportato dei moschettoni in acciaio usati per la corda d’arrampicata dei bambini, poi svitato ed asportato diversi bulloni dalle altalene speciali, ed infine squarciato in maniera irrimediabile la tela resistente della seduta del dondolo.

A nulla è servito, per l’individuazione di chi ha agito così vigliaccamente, l’impianto di videosorveglianza presente nel punto in cui è avvenuto il danneggiamento e il furto, la zona era infatti completamente al buio, poiché le luci esterne erano spente per manutenzione.

“La squadra e le famiglie di Anffas ci metteranno tutta l’energia necessaria, già domani tutto tornerà alla normalità”, ha dichiarato il Direttore Generale di Anffas Ostia Onlus Stefano Galloni, ed aggiunge: “Abbiamo la responsabilità sociale di raddoppiarlo questo parco giochi. Speriamo che la cittadinanza abbia come di consueto occhi e orecchie per noi e di non dover investire altri soldi per proteggere i giochi e un’idea che è di tutti.”