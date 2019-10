Ostiamare, domenica derby laziale con l’Aprilia

Ostia – Reduce dalla bella vittoria per 3 a 1 contro il Budoni, quinta di fila per il team allenato da mister Scudieri, l’Ostiamare si prepara alla trasferta di Aprilia. Terzo posto, con 20 punti totali, per i biancoviola, tre in meno per le “Rondinelle”, stoppate sullo 0 a 0 dal Lanusei al “Lixius”.

I ragazzi di Ostia saranno impegnati domenica 3 novembre, alle 14 e 30 , allo Stadio “Quinto Ricci” contro la compagine di Giovanni Greco, tecnico dall’importante passato biancoviola nel Settore Giovanile, con i 5 anni di crescita professionale a Via Amenduni, dal 2008 al 2013, in compagnia dei ragazzi di categoria Giovanissimi e Allievi, che hanno regalto anche la gioia meravigliosa della conquista della categoria Elite (Allievi Fascia B) grazie al successo nei playoff con i ragazzi del ’94.

Per quanto riguarda i precedenti tra Aprilia e Ostiamare in terra pontina, l’ultimo risale alla scorsa stagione, al 24 settembre 2018, quando i ragazzi di Ostia incapparono in una sconfitta per 3 a 0, con reti di La Penna, Olivera e Vitolo. Campo tradizionalmente ostico quello di Aprilia per i Gabbiani, sconfitti anche nella stagione 2017-2018: Il 4 Marzo 2018 fu 2 a 0 per la compagine locale, con le reti di Bosi (ex lidense) e Pace. Il 4 ottobre del 2017, però, ricordo gioioso per i lidensi, capaci di rimontare due gol all’Aprilia (con le firme di Proietti e La Rosa), in 10 uomini, e di spuntarla poi ai rigori, staccando così il biglietto per i 16mi di finale della Coppa Italia.

Domenica, dunque, un altro capitolo di questa sfida tra Ostiamare ed Aprilia, tra Gabbiani e Rondinelle, che potrà essere seguita sul nostro sito ufficiale, sezione live stream, con la diretta testuale a partire dalle 14 e 30.

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(Il Faro on line)(foto@claudiospadolini)