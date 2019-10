Servizio di refezione scolastica a Formia, parere favorevole dall’Asl

Formia – Il 24 ottobre scorso- fanno sapere dal Municipio di Formia – si è avuto un sopralluogo dell’Asl presso il centro di cottura di Formia che serve tutte le mense delle scuole comunali del territorio. La Asl, dopo un accurato intervento nei locali di via Spaventola, non ha rilevato alcuna “non conformità” e ha rilasciato parere favorevole per il servizio svolto.

“Siamo contenti della meticolosità del servizio sanitario provinciale – afferma il sindaco Paola Villa – e, allo stesso tempo, ci auguriamo che tutti i servizi esternalizzati del nostro Comune possano migliorare, cercando di soddisfare sempre più l’utenza. È fondamentale da parte dell’Ente non perdere di vista la qualità dei servizi e tutelare i diritti dell’intera comunità”.

