Sfonda la vetrata del Pronto soccorso di Formia con un estintore, arrestato 28enne

Formia – Attimi di panico, l’altro ieri, all’interno del Pronto soccorso di Formia. Un 28enne, infatti, era entrato pretendendo di essere immediatamente visitato dal medico senza fare l’accettazione – come da prassi amministrativa -, tra l’altro, senza un motivo.

Ricevuto il diniego dei sanitari, il ragazzo, originario del posto, ha preso un estintore presente nella sala d’attesa e l’ha lanciato contro la vetrata della porta d’ingresso del Pronto soccorso, sfondandola, determinando, così anche l’interruzione prolungata del servizio.

A riportare ordine in mezzo al caos e allo spavento di pazienti e sanitari sono arrivati i Carabinieri, che hanno prima bloccato il ragazzo – che era già sottoposto alla misura cautelare di divieto di dimora nel Comune di Formia -, per poi arrestarlo per per i reati di “danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”.

Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato condotto presso le camere di sicurezza della stazione di Scauri-Minturno, in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria.

(Il Faro on line)