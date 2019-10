Tarquinia, malore per gli alunni di una scuola: si sospetta intossicazione

Tarquinia – Ieri mattina, durante le ore di lezione, alcuni alunni della scuola di istruzione secondaria Ettore Sacconi plesso Dasti hanno accusato malori con sintomi di intossicazione ed irritazioni alle vie respiratorie.

Visto che si stanno ultimando i lavori presso la palestra da parte del Ministero – Provveditorato alle Opere Pubbliche, il Comune, non appena ricevuta la notizia dalla Direzione scolastica, ha immediatamente provveduto ad effettuare un sopralluogo presso la scuola con i tecnici del settore Lavori Pubblici, i quali hanno riscontrato l’utilizzo di prodotti da parte degli operai della ditta la cui miscela potrebbe aver causato esalazioni nocive.

Per questo motivo, in via cautelativa ed a tutela della salute di chi usufruisce di quegli edifici, si è provveduto alla sospensione immediata dei lavori in questione e l’amministrazione presenterà una denuncia alle autorità competenti in attesa di avviare le ulteriori verifiche ed indagini necessari a spiegare l’accaduto.

Immediatamente il Comune ha informato il Direttore dei lavori del Provveditorato, chiedendo un immediato riscontro. Il Sindaco si è da subito sincerato sulle condizioni dei ragazzi che, fortunatamente, si stanno rapidamente riprendendo dal malore.