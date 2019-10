Valcanneto, prolungamento fino a Maccarese della Linea 33 anche il 2 novembre

Cerveteri – “Il prolungamento del percorso della Linea del servizio di Trasporto Pubblico Locale n.33 fino alla Stazione di Maccarese è stata estremamente apprezzata da cittadini e pendolari. Per questo, in accordo con Seatour, società appaltatrice del servizio TPL, abbiamo deciso di offrire analogo servizio anche per la giornata di sabato 2 novembre“. Ad annunciarlo è l’Assessora ai Trasporti del Comune di Cerveteri Elena Gubetti. L’iniziativa era stata adottata dall’Amministrazione comunale e Seatour, su richiesta del Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord, in vista del concomitante avvio dei lavori per la sostituzione del ponte varo tre danari nel tratto ferroviario Ladispoli – Maccarese, e la conseguente interruzione delle due stazioni.

“Ovviamente – conclude l’assessore Gubetti – anche in futuro, come in questa circostanza, saremo a disposizione di tutte le richieste e le necessità di chi ce ne faccia richiesta”.

(Il Faro online)