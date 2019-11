A Formia torna il “Library day”

Formia – Dal mattino alla mezzanotte. Letteratura, arte, musica. Nel ricordo di un gigante che non c’è più. Al maestro Andrea Camilleri è dedicata la seconda edizione del “ Library day”, la giornata di eventi culturali in programma sabato 9 novembre presso le biblioteche comunali “Ten. Filippo Testa” e “La Casa dei libri”. La manifestazione è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formia in collaborazione con il Sistema Bibliotecario “Sud Pontino”.

Il format

Incontri con autori, laboratori, teatro, concerti di musica dal vivo. Dalle 10 del mattino fino al termine della giornata una lunga no-stop di appuntamenti per promuovere le biblioteche cittadine, la lettura e tutte le forme di arte. Tre le strutture coinvolte: la biblioteca “Ten. Filippo Testa” sita in via Vitruvio 7 e le biblioteche per bambini di via Cassio e Rio Fresco.

Il programma

Si parte alle ore 10:00 presso la biblioteca “Ten. Filippo Testa” con “Halloween: dalle origini ai giorni nostri”. L’autore, editore e studioso di mitologia Jason R. Forbus ripercorrerà con l’ausilio di slide e contributi video la storia di questa antica celebrazione religiosa, dalle sue origini come festività celtica all’approdo negli Stati Uniti con i coloni britannici, fino alla sua recente trasformazione nell’evento di cultura popolare diffuso ormai in tutto il mondo occidentale. Chiuderà l’incontro un breve estratto di lettura dal romanzo a tema Halloween “La Rivolta degli Scheletri nell’Armadio”.

Il programma riparte alle 15:00, sempre in biblioteca centrale, con “Ricordo che…” il laboratorio di scrittura creativa curato dall’associazione “Fuori quadro” e tenuto dallo scrittore Luca Mercadante. L’autore del romanzo “Presunzione” (Minimum Fax, 2009), menzione speciale al Premio Italo Calvino, e del libro-testimonianza “Nata per te”, uscito nel 2018 per i tipi di Einaudi, terrà un incontro tematico alla scoperta della “memoria di finzione”, strumento indispensabile per affrontare quelle forme della scrittura che confondono il limite tra realtà e finzione come il memoir, l’autofiction o il reportage narrativo e, in genere, per cimentarsi nella scrittura di una storia d’invenzione, di una poesia o di una canzone.

Alle 16:00 sarà la volta di Andy Simoniello, storico speaker radiofonico autore del libro “Una vita tra i solchi”, dedicato al mondo della musica. Un’interessante raccolta di curiosità, aneddoti e storie sugli LP acquistati dall’autore negli anni a cavallo tra il 1971 e il 1979, diario umano e musicale di esperienze legate al mondo del vinile.

In contemporanea, alle 16:00 la biblioteca “La Casa dei libri” di Rio Fresco ospiterà uno spettacolo di musica e letture con “Arianna Belli & Jonathan Ginolfi”. Il duo di artisti provenienti da Latina proporrà un percorso di approfondimento sulle culture dal mondo fondato sulla musica e sul valore della parola.

Protagonista anche la sezione di via Cassio della biblioteca “La Casa dei libri” con lo spettacolo “Risate in valigia”, promosso dalla compagnia teatrale “La valigia di cartone”. L’appuntamento è per le 16.30. Un concentrato di energia con Roberto D’Alonzo, autore e interprete di uno spettacolo allegro e poetico, adatto a tutte le età.

L’appuntamento con i big

Alle 17.30 sale la temperatura del “Library day” perché sul palco allestito nella grande sala della biblioteca “Ten. Filippo Testa” di via Vitruvio salirà lo scrittore Maurizio De Giovanni, uno dei “big” più acclamati del panorama letterario nazionale e internazionale. Scrittore, sceneggiatore, drammaturgo italiano. L’autore della fortunata serie del commissario Ricciardi e dell’ispettore Lojacono che ha ispirato la serie tv “I bastardi di Pizzofalcone”, presenterà il suo ultimo romanzo “Dodici rose a settembre”, edito da Sellerio. Un’occasione per entrare nella “stanza dello scrittore” e ascoltare direttamente dalla voce dell’autore la genesi della sua fortunata produzione.

Alle 20:00 De Giovanni passerà il testimone a un’altra grande interprete della letteratura contemporanea italiana: Michela Marzano. Direttamente da Parigi dove vive e insegna all’università “René Descartes”, la filosofa, accademica e saggista italiana presenterà il suo ultimo libro, “Idda”, edito da Einaudi. Un appassionato romanzo sull’identità, la memoria, la potenza delle relazioni nel quale Michela Marzano ci consegna il ritratto indimenticabile di due donne che, pur appartenendo a mondi diversi e lontani, trovano inaspettatamente l’unica nell’altra ciò che avevano perduto.

Serata nel segno della musica. Il primo a salire sul palco, a partire dalle ore 22:00 sarà il bluesman formiano Lorenzo “Blind” Di Russo, in versione unplugged, chitarra e voce. A seguire, a partire dalle ore 23:00 l’energia della etnic band “Damm&Dong”.

In occasione del “Library day” la biblioteca sarà abbellita dalle “sculture di libri” realizzate dall’Associazione “Arte e mestieri” di Formia.

“La Biblioteca – commenta l’Assessora alla Cultura e Vicesindaco Carmina Trillino – è luogo di incontro, di riflessione, di fantasia. Biblioteca come ipertesto, verso l’integrazione dei servizi e dei documenti. Da luogo convenzionale a spazio per nuove opportunità di formazione e coesione.

La biblioteca anche come luogo magico dove basta aprire un libro e le parole prendono vita. Secondo Library day, la parola e il libro protagonisti di vita e conoscenza”. Cita poi le parole di Andrea Camilleri. “Che cosa straordinaria possono essere i libri. Ti fanno vedere posti in cui agli uomini succedono cose meravigliose. Allora la testa ti parte per un altro verso, gli occhi scoprono prospettive fino a quel momento inedite. E cominci a farti parecchie domande”. E’ a lui che è dedicata la seconda edizione del “Library Day”. “Un maestro di storie che segnano il tempo – conclude Carmina Trillino – un gigante della nostra letteratura”.

