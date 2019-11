Ardea – “Incontriamoci per pianificare“, questo è l’intento dell’Amministrazione Comunale di Ardea. Un progetto che vuole porre le basi per un’inedita pianificazione sostenibile integrata del territorio comunale: ogni attività quotidiana è già improntata verso una visione strategica, programmatica e pragmatica.

L’evento, presieduto dall’Assessore del Comune di Ardea con Deleghe al Territorio, Patrimonio, Ambiente, Espropri, Arch. Ing. Pamela Pezzotti, ha come obiettivo l’inversione di tendenza al degrado sociale e ambientale che attualmente connota la città di Ardea: il lavoro di governance vede coinvolti in questa azione rigenerativa gli stake holders locali, strumento operativo per intervenire in best practice in maniera contestualizzata e quindi idonea.

Una volta stabilito il sostrato di struttura urbana integrata, ad oggi mancante, i cittadini saranno direttamente parte attiva dei processi di gestione e tutela del proprio ambiente di vita. Ad oggi dovranno seguire un percorso di educazione al fine di essere i reali motori di questo recupero della città di Ardea come luogo di incontri, plasmata da chi la vive, che sa razionalizzare i propri consumi.

Responsabilità dei tecnici locali sarà quello di ricreare queste fondamenta insieme alle amministrazioni di governo del territorio.

Il primo incontro si svolgerà in Aula Consiliare sita in Via Laurentina Km 32,500 Ardea (Rm) il giorno 7 novembre 2019 dalle ore 11.00.

L’incontro è riservato esclusivamente ai soli professionisti di categoria: architetti, geometri e ingegneri.

Per l’adesione all’evento è indispensabile la preventiva iscrizione mediante inoltro di richiesta all’indirizzo email accreditiardea@libero.it, alla quale dovrà seguire una email di conferma valida come accreditamento avvenuto.

La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 5 novembre 2019. La richiesta dovrà riportare nominativo del tecnico richiedente, data di nascita, Ordine professionale di appartenenza e numero di matricola.

Ordine del giorno:

– USI CIVICI: interverranno i periti demaniali incaricati per il territorio di Ardea. Verranno date spiegazioni sulle modalità di espletamento delle procedure inerenti la tematica trattata, utili esclusivamente allo svolgimento delle pratiche edilizie svolte dai professionisti di categoria incaricati dai cittadini.

