Atletico Terme Fiuggi, Rizzitelli: “Pronti per la Recanatese”

Fiuggi – Sarà sicuramente un bel banco di prova quello di domani per l’Atletico Terme Fiuggi che ospiterà al Capo I Prati la Recanatese, seconda forza del girone F.

L’undici allenato da Beppe Incocciati è in un grande stato di forma ed è reduce da due vittorie consecutive in cui non ha subito gol. Un biglietto da visita perfetto da presentare ad una delle migliori formazioni del campionato.

Pronto a dare il suo apporto in un match così interessante è anche Francesco Rizzitelli, giovane in rampa di lancio, da due stagioni all’interno del progetto tecnico del club guidato da Davide Ciaccia: “Mi trovo benissimo in questa società – esordisce – e per me si tratta della prima vera e propria stagione con la prima squadra, anche se avevo già avuto esperienze l’anno scorso. In questo gruppo si può soltanto crescere ed affianco a me ho giocatori che mi danno una grande mano in questo senso, penso ad un ragazzo come Papaserio ad esempio. Mi danno tutti degli ottimi consigli che devo essere bravo a sfruttare. Arriviamo alla sfida con la Recanatese nel nostro momento migliore in stagione, dopo un percorso che ci ha visto fare degli errori, ma che ci hanno comunque fatto crescere. I risultati sono arrivati quindi dopo tanto lavoro ed ora dobbiamo provare a confermarci, portando continuamente di pari passo le prestazioni ai punti. Sicuramente dovremo fare una grande prestazione contro i giallorossi per proseguire in questo percorso nel migliore dei modi, ma in settimana abbiamo lavorato bene e quindi siamo pronti”.

(Il Faro on line)(foto©AtleticoTermeFiuggi)