Cerveteri, arriva la presentazione del Testo Unico Regionale del Commercio

Cerveteri – Massimiliano Maselli, consigliere regionale del Lazio e presidente della Commissione Sviluppo Economico alla Pisana sarà a Cerveteri nell’Aula Consiliare del Granarone per un evento pubblico durante il quale presenterà il Testo Unico del Commercio, recentemente approvato con 31 voti favorevoli in Consiglio Regionale del Lazio. L’appuntamento è per giovedì 7 novembre alle ore 18:00 e l’iniziativa è aperta all’intero tessuto economico e commerciale del territorio, oltre che alla cittadinanza tutta.

“Un’iniziativa importante, durante la quale verrà trattato un argomento di sicuro interesse per un territorio come il nostro, che nonostante la crisi a livello nazionale vede un tessuto imprenditoriale ancora importante e qualitativo, con attività nuove, appena nate, ma già forti e consolidate, e attività storiche che dopo anni e anni di onorata carriera continuano a soddisfare una clientela davvero numerosa con i loro prodotti e con la loro professionalità – ha dichiarato Luciano Ridolfi, assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri – la legge si pone diversi obiettivi. In primis quello di uniformare la normativa del settore, supportare e valorizzare il commercio, ma anche la riqualificazione di mercati rionali giornalieri e settimanali, di valorizzare i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio, di adottare norme più stringenti per la salvaguardia del decoro urbano e della legalità. Un’opportunità dunque per il nostro territorio, alla quale sin da ora invito commercianti e imprenditori della Città e del Litorale tutto“.

Insieme all’Assessore Luciano Ridolfi, hanno collaborato all’iniziativa Francesca Badini e Angelo Galli, Consiglieri comunali di Cerveteri provenienti dal medesimo gruppo dell’Assessore.

(Il Faro online)