Montalto – Domenica 3 novembre si corre alla 25esima maratonina “Città di Montalto”. L’evento sportivo quest’anno festeggia i suoi 25 anni, una occasione per la Polisportiva Montalto e l’amministrazione comunale di prendere parte ai festeggiamenti che vedranno numerosi atleti partecipare alla gara di 11 chilometri tra le bellezze del territorio.

L’appuntamento per gli iscritti è per le 8:30, poi, la partenza alle ore 10:30 da viale Garibaldi all’esterno delle mura del centro storico. La partenza per i più piccoli è prevista per le ore 9:30 ( baby Corrintuscia); gli atleti dell’handbike partiranno invece alle ore 10:28, due minuti prima della 11 km.

Si terrà inoltre la camminata e il Nordic Walking di sei chilometri a favore e in collaborazione con Beatrice Onlus, nel mese rosa dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno. Numerosi i premi che verranno assegnati a tutti i partecipanti, in particolare la medaglia del 25esimo anno dell’attività sportiva di atletica leggera.

Giovedì 31 ottobre, invece, l’appuntamento è dalle 9 alle 12 con i bambini delle scuole elementari di Montalto per le gare individuali e la staffetta, che daranno proseguo ai festeggiamenti già avviati sabato scorso con l’inaugurazione della mostra fotografica “25 anni di Maratonina, 25 anni di Atletica”, aperta al pubblico fino al 5 novembre nella sala grande del complesso monumentale San Sisto.

