Fiumicino, il furgone rubato è quello con cui Giuseppe Corallino ripuliva il territorio

Fiumicino – Un danno per l’intera comunità oltre al danno economico. Il furgone rubato da due ladri la scorsa notte a Fiumicino è di Giuseppe Corallino, l’imprenditore divenuto noto alle cronache per il suo silenzioso impegno per l’ambiente (leggi qui).

E’ suo il furgone rubato… “Ed è il terzo, purtroppo – spiega Corallino al faroonline.it – Un vero guaio, perché è quello che da solo o con i ‘Volontari sostenibili’ utilizzavo ogni settimana per pulire parti del territorio aggredite dai rifiuti lasciati da persone incivili”.

Un danno per l’intera comunità, dunque. Ma Corallino non ha intenzione di scoraggiarsi: “Comunque non mi fermo, continuo con quello che sto facendo da più di un anno”. Cioè mettersi al servizio della collettività silenziosamente, gratuitamente, con lo spirito di servizio che dovrebbe albergare in ognuno di noi.

E pare dare corpo alle idee, subito un appuntamento: “Volontari Sostenibili, domani (2 novembre 2019) il nostro lavoro dedicato alle riqualificazione, si svolgerà in un piccolo parco lasciato al completo degrado. Si trova tra Viale Traiano angolo Via Tempio della Fortuna. Per chi fosse interessato, ci può contattare in privato, vi aspettiamo dalle ore 7 fino alle 14”.

Un esempio per le nuove generazioni. Corallino è un imprenditore di successo, e quel tempo dedicato alla collettività è prezioso. Come quello di ognuno di noi, beninteso, E’ per questo che ogni buona pratica ambientale e ogni impegno verso la collettività andrebbe valorizzato e protetto.