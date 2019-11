Fondi, in arrivo la presentazione di “Idda”, il romanzo di Michela Marzano

Fondi – Nell’ambito della IV edizione della rassegna “Voce del verbo essere: IO SONO DONNA”, domenica 3 novembre 2019, alle 17.00, presso la Sala convegni del Castello Caetani, avrà luogo la presentazione del libro di Michela Marzano “Idda” (Einaudi Stile Libero, 2019) alla presenza dell’autrice.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fondi, è organizzata dalla Libreria Il Pavone in collaborazione con Associazione Nadyr – Donne contro la violenza, Banca Popolare di Fondi, Progetto 25Novembre.org e Casa della Cultura.

Il successivo appuntamento della rassegna “Voce del verbo essere: IO SONO DONNA” è in programma per sabato 9 novembre alle ore 17.30 presso la Libreria Il Pavone di Fondi: nel corso dell’incontro Elisabetta Rasy presenterà il suo libro “Le disobbedienti. Storie di sei donne che hanno cambiato l’arte” (Mondadori, 2019), che racconta la storia di sei pittrici – Artemisia Gentileschi, Élisabeth Vigée Le Brun, Berthe Morisot, Suzanne Valadon, Charlotte Salomon, Frida Kahlo – che malgrado la diversità di epoca storica, di ambiente e di carattere, sono accomunate dal talento, dalla forza del desiderio e dal coraggio di ribellarsi alle regole del gioco imposte dalla società.

Di seguito riportiamo una breve biografia dell’autrice:

Professore ordinario di Filosofia morale all’Università Paris Descartes, Michela Marzano è editorialista del quotidiano «la Repubblica» e autrice di numerosi libri tradotti in molte lingue. In Italia ha pubblicato, tra gli altri, “Volevo essere una farfalla” (2011), “L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore” (Premio Bancarella 2014), “Papà, mamma e gender” (2015), “L’amore che mi resta” (2017 e 2018).

Il suo ultimo libro, “Idda”, è un romanzo intenso, a tratti struggente, che racconta due storie parallele, seppur appartenenti a dimensioni temporali differenti: una è quella della voce narrante, Alessandra, una quarantenne italiana trasferitasi da molti anni in Francia per sfuggire al peso insostenibile dei ricordi legati a una drammatica vicenda familiare e lasciati nel suo assolato Salento; l’altra è quella di Annie, l’anziana madre del compagno della stessa protagonista, la quale viene colpita da un disturbo neurodegenerativo che erode senza pietà ricordi e affetti della sua esistenza passata. E’ a lei che si riferisce quell’“idda” che riecheggia quasi misteriosamente nel titolo e il cui suono e significato (“lei”, in dialetto pugliese) riemergono all’improvviso dal pozzo del tempo e delle parole identitarie in verità mai dimenticate.

(Il Faro on line)