Ladispoli inserita nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Ladispoli – “Nelle scorse settimane il Team per la trasformazione digitale, costituito da personale del Ministero degli Interni con una ispezione, ha verificato l’ottimo lavoro fatto dai nostri dipendenti capitanati da Antonietta Siotto”, si legge in una nota diffusa dall’assessore ai Servizi informatici di Ladispoli, Francesca Lazzeri.

“L’ingresso di Ladispoli nell’Anagrafe Nazionale – continua – permetterà di richiedere certificati anagrafici da qualsiasi Comune già presente in Anpr; ottenere un cambio di residenza immediato, in un clic, anche da un Comune a un altro; godere di una procedura facilitata per ottenere la Carta d’Identità Elettronica. I servizi pubblici digitali – conclude Lazzeri – potranno ancora migliorare: nel momento in cui tutti i comuni d’Italia saranno in possesso dei requisiti richiesti e potranno entrare in rete. Noi già ci siamo”.

(Il Faro online)