Latina, al via i nuovi corsi per diventare volontari della Croce Rossa

Latina – Partono i nuovi corsi per volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Latina presso le quattro sedi: Latina (dove inizieranno domenica 3 novembre alle ore 9.00), Terracina (martedì 5 novembre alle ore 19.00), Cisterna di Latina (martedì 19 novembre alle ore 18.00) e Priverno (domenica 24 novembre alle ore 9.00).

I requisiti

Possono diventare volontari della Croce Rossa Italiana coloro che hanno la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario o sia apolide o richiedente asilo, purché in regola con i permessi e/o le richieste previsti dalla normativa vigente in materia; un’età minima di 14 anni (ai minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela). Sarà necessario non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l’interdizione dai pubblici uffici. Sarà richiesto l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo, idonee a consentire il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione.

Il corso

L’iscrizione al corso deve essere fatta attraverso la registrazione al sito (clicca qui).

L’impegno formativo richiesto è di 26 ore in totale, necessarie per conoscere il Diritto internazionale umanitario, l’ordinamento della CRI, le tecniche di Primo Soccorso, e le nozioni di salute e sicurezza durante il servizio.

Coloro che avranno superato l’esame finale diventeranno volontari della Croce Rossa Italiana e inizieranno a partecipare alle varie attività del Comitato di Latina continuando a partecipare a corsi specialistici necessari per i diversi incarichi (soccorso in ambulanza, operatori per le emergenze di protezione civile, attività socio-assistenziale, soccorsi speciali…).

(Il Faro online)