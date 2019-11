Olio, a Cerveteri un sospiro di sollievo: la Cia Roma: “Quantità in aumento rispetto allo scorso anno”

Cerveteri – Produzione di olio in crescita a Cerveteri; un aumento che fan ben sperare gli agricoltori. Se lo scorso anno gelate e freddo avevano danneggiato e compromesso migliaia di ulivi, quest’anno è di tutt’altro tenore la produzione.

I frantoi oleari, che in questi giorni sono alle prese con la lavorazione, lasciano intuire che sarà una stagione positiva. “Siamo fiduciosi e dai primi dati la resa è tra il 13 e il 15% a quintale – spiega Riccardo Milozzi presidente della Cia, Confederazione Agricoltori di Roma – rispetto all ‘anno passato siamo in ripresa, ciò è stato possibile grazie al lavoro dei produttori e alla benevolenza del clima che è stato di aiuto per il ciclo produttivo degli ulivi” .

I produttori locali, una trentina circa, si stanno preparando alla tradizionale manifestazione olearia che si svolgerà a Cerveteri i primi di dicembre: un occasione importante per la crescita di un settore che negli ultimi anni nella città cerite ha visto nascere nuove aziende agricole.