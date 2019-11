Ostia, Possanzini (Si): “Mettere subito in sicurezza via dei Pescatori”

Ostia – “Nella serata di ieri, 31 ottobre, in uno dei tratti più pericolosi di via dei Pescatori si è consumato l’ennesimo incidente stradale, fortunatamente sembrerebbe senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Cosa aspetta l’Amministrazione in carica nel mettere in sicurezza una delle strade più pericolose del Municipio?”, si legge in una nota diffusa da Marco Possanzini, segretario di Sinistra Italiana X Municipio.

“Via dei Pescatori, una delle arterie più importanti del Municipio X di Roma Capitale, versa in condizioni disarmanti – continua Possanzini -. Dall’asfalto divelto in più punti, alle voragini, passando per le fronde degli arbusti che stanno letteralmente invadendo tutta la carreggiata nel tratto fra via di Castel Fusano ed il mare di Roma, tratto stradale dove si è consumato l’ennesimo incidente automobilistico, via dei Pescatori è una strada che deve essere interamente e rapidamente messa in sicurezza. Non ce la possiamo cavare con i limiti di velocità, anche perché il prossimo passo, se nessuno interverrà, sarà quello di decretare la chiusura al traffico di quella strada. Gli arbusti e le fronde che invadono la carreggiata in direzione mare costringono gli automobilisti a guadagnare il centro strada per evitare contatti con rami e fogliame determinando una condizione di pericolo enorme che l’Amministrazione non può più ignorare. Si convochi immediatamente un sopralluogo, con le commissioni competenti, nel tratto di via dei Pescatori che va da via di Castel Fusano a via Mar dei Coralli per avviare quanto più rapidamente possibile almeno lo sfalcio degli arbusti che invadono la carreggiata. Almeno questo, non chiediamo la luna”.

“Non aver ancora mosso un dito per mettere in sicurezza via dei Pescatori è una colpa non grave ma gravissima. Tutto ciò è ancora più sbalorditivo perché Presidente di Municipio, Sindaca della Città di Roma e dell’Area Metropolitana di Roma, sono espressione della stessa forza politica di maggioranza e quindi anche il tema del rimpallo delle competenze e delle responsabilità, troppo spesso utilizzato per gettare la croce sulle spalle agli avversari, fa riflettere sulla reale intenzione di procedere alla messa in sicurezza di via dei Pescatori. Ora basta, veramente basta. La Giunta Di Pillo e la maggioranza a 5 stelle smettano di attaccare chi muove critiche e fa domande, smettano di attaccare la stampa e i mezzi di informazione quando non danno le notizie così come la maggioranza le vorrebbe ascoltare e provino, se ci riescono, a fare l’unica cosa che devono fare: amministrare il Municipio nel modo migliore possibile e dare risposte a chi fa domande, anche scomode. La prossima settimana, sulla pericolosa condizione in cui versa Via dei Pescatori e sul mancato intervento di messa in sicurezza della stessa, presenteremo un esposto presso la Procura della Repubblica di Roma“.

(Il Faro online)